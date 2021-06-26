Cengiz Ünder'e Fransa'dan talip çıktı

Leicester City'de kiralık kontratının bitmesinin ardından Roma'ya dönen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e talip çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder'e Fransa'dan talip çıktı
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26 Haziran 2021 15:10
Fransa Ligi takımlarından Marsilya, İtalyan ekibi Roma ile kaleci Pau Lopez'in transferi için görüşürken, Cengiz Ünder gelişmesi yaşandı.

Marsilya, Pau Lopez'in transferi için 1-2 milyon euro arasında kiralam bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla büyük oranda anlaşma sağladı.

İtalyan basını, Marsilya'nın Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz Ünder için Roma ile görüşeceğini duyurdu.

Geçen sezon Leicester City'de kiralık oynayan ancak istediği şansı bulamayan 23 yaşındaki milli futbolcumuzun geleceği önümüzdeki haftalarda belli olacak.


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