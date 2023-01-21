Cengiz Ünder, Doğan Alemdar'ı kupadan eledi

Fransa Kupası son 32 turunda Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, sahasında Doğan Alemdar'ın takımı Rennes'i konuk etti.
Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 1-0 kazanarak aturu geçen taraf oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sone ererken Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 59. dakikada Guendouzi kaydetti. Maçta Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla 90 dakika sahada kalırken Rennes'de kaleyi koruyan Doğan Alemdar da maç boyu kaleyi korudu.
Bu sonuçla Marsilya, tüm kulvarlarda üst üste 8. galibiyetini alırken Fransa Kupası'nda son 16'ya adını yazdırmayı başardı.
Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 1-0 kazanarak aturu geçen taraf oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sone ererken Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 59. dakikada Guendouzi kaydetti. Maçta Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla 90 dakika sahada kalırken Rennes'de kaleyi koruyan Doğan Alemdar da maç boyu kaleyi korudu.
Bu sonuçla Marsilya, tüm kulvarlarda üst üste 8. galibiyetini alırken Fransa Kupası'nda son 16'ya adını yazdırmayı başardı.
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