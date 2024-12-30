Cengiz Ünder'den Trabzonspor'a yeşil ışık

Trabzonspor yöneticileri, Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını istediği Cengiz Ünder ile ön görüşme yaptı. Cengiz Ünder, 'Gelirim' dedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder'den Trabzonspor'a yeşil ışık
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30 Aralık 2024 09:38
Trabzonspor, Fenerbahçe'de huzur bulamayan Samet'ten sonra Cengiz Ünder'e de kancayı taktı.

Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlasa ad yıldız futbolcudan sık sık sakatlanması nedeniyle istediği verimi alamadı.

Fenerbahçe, Mourinho'nun istediği Cengiz'e 'Kendine kulüp bul' dedi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Trabzonspor da harekete geçip, Cengiz ile ön görüşme yaptı.

"TRABZONSPOR'A GELİRİM"

Tecrübeli oyuncu, bordo mavili yöneticilere 'Trabzonspor'a gelirim' yanıtını verdi.

Resmi görüşmeler ise önümüzdeki günlerde başlayacak. 

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