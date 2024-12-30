Cengiz Ünder'den Trabzonspor'a yeşil ışık

Trabzonspor, Fenerbahçe'de huzur bulamayan Samet'ten sonra Cengiz Ünder'e de kancayı taktı.
Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlasa ad yıldız futbolcudan sık sık sakatlanması nedeniyle istediği verimi alamadı.
Fenerbahçe, Mourinho'nun istediği Cengiz'e 'Kendine kulüp bul' dedi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Trabzonspor da harekete geçip, Cengiz ile ön görüşme yaptı.
"TRABZONSPOR'A GELİRİM"
Tecrübeli oyuncu, bordo mavili yöneticilere 'Trabzonspor'a gelirim' yanıtını verdi.
Resmi görüşmeler ise önümüzdeki günlerde başlayacak.
Sarı lacivertliler, Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlasa ad yıldız futbolcudan sık sık sakatlanması nedeniyle istediği verimi alamadı.
Fenerbahçe, Mourinho'nun istediği Cengiz'e 'Kendine kulüp bul' dedi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Trabzonspor da harekete geçip, Cengiz ile ön görüşme yaptı.
"TRABZONSPOR'A GELİRİM"
Tecrübeli oyuncu, bordo mavili yöneticilere 'Trabzonspor'a gelirim' yanıtını verdi.
Resmi görüşmeler ise önümüzdeki günlerde başlayacak.