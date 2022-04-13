Cengiz Ünder'den Beşiktaş itirafı!

Marsilya'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder, PAOK ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi rövanş maçı öncesi konuştu.



İlk olarak pazar günü PSG ile oynayacakları maça değinen milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Ligue 1'in en önemli maçı. Çok yetenekli oyunculara sahip bir takımla karşı karşıyayız. Ama biz de iyi takımız. İyi performans gösterip 2. sıradaki yerimizi korumak istiyoruz." dedi.



"BEŞİKTAŞ'TA ÇILGIN ATMOSFER VARDI"



POAK deplasmanındaki atmosferden etkilenip etkilenmeyeceğiyle ilgili gelen bir soruya Cengiz Ünder, "Bu tür atmosferleri seviyorum. 18 yaşımdayken Başakşehir formasıyla Beşiktaş'a karşı bu tür bir atmosferde oynamıştım. O kadar uğultu vardı ki 90 dakika boyunca takım arkadaşlarımın sesini duyamıyordum. Roma'da da oynadım ama orada böyle bir atmosfer yoktu. Marsilya'da da aynı atmosferi hissediyorum." ifadelerini kullandı.



"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"



Tribünlerin kendisi için açtığı Türk bayrağına da değinen genç yıldız, "Bu yaşadığım en çarpıcı olaylardan biri. Tribünlerdeki Türk bayrağını gördüğümde inanamadım. Tüylerim diken diken oldu. Bazı şeyleri doğru yaptığımı görmek güzel bir duygu. Bu tür şeyler gördüğümde kendimi borçlu hissediyorum. Bu yüzden performansımı göstermeye devam edeceğim." diyerek sözlerini noktaladı.





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