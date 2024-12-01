Cengiz Ünder'den ayrılık kararı

Fenerbahçe'de durumu merak edilen isimlerin başında Cengiz Ünder geliyor. 2023'ün yaz transfer döneminde 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan transfer edilen yıldız oyuncu, şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil.
FORMA YÜZÜ GÖRMÜYOR
Büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder, Jose Mourinho döneminde formaya bir hayli uzak kaldı. Ünder, bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabildi.
Ligde Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının son bölümünde oyuna dahil olan 27 yaşındaki oyuncu, 26 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlamış ve 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.
CENGİZ ÜNDER KARAR AŞAMASINDA
Ünder'in geleceğine ilişkin bir karar aşamasında olduğu öğrenildi. Beklenen katkıyı bir türlü yapamayan Cengiz Ünder'in devre arasında kariyerine başka bir takımda devam etme isteği olduğu konuşuluyor.
Cengiz Ünder, kulüp kariyerini yeniden hareketlendirerek A Milli Futbol Takımımızın kadrosuna geri dönmek istiyor. Ünder, daha önce 52 kez giydiği ve 16 gol atma başarısı gösterdiği milli formaya yeniden kavuşmanın hayalini kuruyor.
FORMA YÜZÜ GÖRMÜYOR
Büyük umutlarla transfer edilen Cengiz Ünder, Jose Mourinho döneminde formaya bir hayli uzak kaldı. Ünder, bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabildi.
Ligde Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının son bölümünde oyuna dahil olan 27 yaşındaki oyuncu, 26 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlamış ve 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.
CENGİZ ÜNDER KARAR AŞAMASINDA
Ünder'in geleceğine ilişkin bir karar aşamasında olduğu öğrenildi. Beklenen katkıyı bir türlü yapamayan Cengiz Ünder'in devre arasında kariyerine başka bir takımda devam etme isteği olduğu konuşuluyor.
Cengiz Ünder, kulüp kariyerini yeniden hareketlendirerek A Milli Futbol Takımımızın kadrosuna geri dönmek istiyor. Ünder, daha önce 52 kez giydiği ve 16 gol atma başarısı gösterdiği milli formaya yeniden kavuşmanın hayalini kuruyor.