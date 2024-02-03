Cengiz Ünder: "Çağlar'ın gelmesi bana yaradı"

Fenerbahçe'nin milli yıldız Cengiz Ünder, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Cengiz Ünder: 'Çağlar'ın gelmesi bana yaradı'
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03 Şubat 2024 21:49
Fenerbahçe'nin milli yıldız Cengiz Ünder, 2-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yüksek performansına değinen Cengiz, "Daha önce de söylediğim gibi, kendimi iyi hissediyorum. Sürekli gol pozisyonuna giriyorum ve bunları değerlendiriyorum. Gün geçtikte güçleniyorum. Çağlar geldikten sonra iç sahada 2 gol attım ve bugün 1 gol attım. Umarım böyle devam eder." dedi.

Çağlar Söyüncü'nün transferine değinen Cengiz, "Çağlar geldiği için çok mutluyum. Bazen hale şaşırıyorum aynı takımda olduğumuza. Umarım kariyerimizin sonuna kadar birlikte oynarız. İkimiz için de hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
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