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Cengiz Ünder attığı golü anlattı!

Roma'nın Cagliari'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Cengiz Ünder, o anları anlattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cengiz Ünder attığı golü anlattı!
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07 Mayıs 2018 04:17
Cagliari'yi 1-0 mağlup eden Roma'nın tek golünü atan Cengiz Ünder, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BOŞLUĞU GÖRDÜĞÜM AN..."

Gol anını anlatan Cengiz Ünder, "Boşluğu gördüğüm an kaleye vurmayı düşündüm. Güzel bir şut çektim ve gol oldu. Üç puanı almamıza yardımcı olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR GOL ATTIM"

Çok mutlu olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Önemli bir gol attım. Bundan dolayı çok mutluyum ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son düdüğe kadar savaştık. Bizim için henüz sezon bitmedi. Güçlü bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



 

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