İtalya Serie A'da 10. hafta mücadelesinde Napoli ile Roma karşı karşıya geldi.
Roma karşılaşmanın 14. dakikasında Stephan El Shaarawy'nin golüyle öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.
Mücadelenin 65. dakikasında Cengiz Ünder yerini Allesandro Florenzi'ye bıraktı.
Son sözü 90. dakikada Napoli'den Mertens söyledi ve Roma ile Napoli 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 15'ye yükseltti. Napoli'nin puanı ise 22 oldu.
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Roma karşılaşmanın 14. dakikasında Stephan El Shaarawy'nin golüyle öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.
Mücadelenin 65. dakikasında Cengiz Ünder yerini Allesandro Florenzi'ye bıraktı.
Son sözü 90. dakikada Napoli'den Mertens söyledi ve Roma ile Napoli 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 15'ye yükseltti. Napoli'nin puanı ise 22 oldu.
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