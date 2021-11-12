Cengiz Ünder, A Milli Takım kampından ayrıldı!

Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin milli takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı.
Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Cengiz Ünder, kendilerine 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son iki karşılaşma öncesinde başarılar diledi.
Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Cengiz Ünder, kendilerine 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son iki karşılaşma öncesinde başarılar diledi.