Cengiz Ünder: "3 puanı elden kaçırdık"

A Milli Takımımızın Rusya ile oynadığı mücadelede 2. yarıda yıldızlaşan Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Cengiz Ünder: '3 puanı elden kaçırdık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2020 23:47
A Milli Takımımızın deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti kaçırdığımızı belirten Cengiz, "Sonradan oyuna girdiğim için, katkı sağladığım için mutluyum. 3 puanı elden kaçırdık. İkinci yarı 3 dakikada bir pozisyona girdik. Zeki'nin yüzde yüzlük bir pozisyonu vardı, olmadı. Ülkemize 3 puanla dönmeyi çok istedik. Olsun, kaybetmemek de önemliydi. Önümüzde Sırbistan maçı var. O maçı mutlaka kazanmak istiyoruz." dedi.


SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için