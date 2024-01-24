Haber Tarihi: 24 Ocak 2024 14:53 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 14:53

Cengiz Topel Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gündemdeki haberler ardından Cengiz Topel Yıldırım ile ilgili araştırmalar başladı. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu. Peki, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını üstlenen Cengiz Topel Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Cengiz Topel Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?
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İYİ Parti'nin 2024 yerel seçimleri için Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu. Peki Cengiz Topel Yıldırım kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu?

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına rağmen tüm yaşamını Ankara'da geçirmiş bir isimdir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Yıldırım, Ankaragücü yönetimindeki çalışmaları ve Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e karşı mücadelesi ile dikkat çekti.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Lise yarında, Etlikspor'da amatör lisanslı futbol oynadı. Cengiz Topel Yıldırım, futbola ve Ankara'ya olan tutkusunu, Ankaragücü'nde birleştirmişti. 2008 yılında, Ankaragücü Yönetim Kurulu'nda bulundu. 28 Mart 2009 tarihinde ise, delegelerin tamamının oylarıyla Ankaragücü 39. Dönem Kulüp Başkanı oldu.

Ankaragücü taraftarlarının çok sevdiği eski Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, 2014 yılındaki seçimlerde CHP'nin Ankara Büyük Şehir Belediye Başkan adayı oldu. 15 Şubat 2016 tarihinde CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Cengiz Topel Yıldırım, evlidir ve Boran ile Emre'nin babasıdır.

İYİ Parti'nin 2024 yerel seçimleri için Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.
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