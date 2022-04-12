Cengiz & Terim yok derbide hüsran var

Mustafa Cengiz ve Fatih Terim döneminde Fenerbahçe'ye 4 sezondur yenilmeyen Galatasaray'ın Burak Elmas ve Torrent döneminde yüzü gülmedi.

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Cengiz & Terim yok derbide hüsran var
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12 Nisan 2022 09:20
Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde Fenerbahçe ile 7 kez karşılaşan Galatasaray hiç kaybetmemiş ve Kadıköy'de üst üste iki zafer görmüştü. Fatih Terim yönetiminde sarı-lacivertlilere 4 sezondur yenilmeyen Galatasaray'ın serisi Torrent'le son buldu. Burak Elmas'ın da başkan olarak derbilerde yüzü gülmedi.



 
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