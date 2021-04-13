Cengiz Seçsev: "İki yarıdaki uçurum bizi üzüyor"

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor'a 5-2 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, müsabakanın iki yarısında farklı seviyede futbol oynadıklarını kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cengiz Seçsev: 'İki yarıdaki uçurum bizi üzüyor'
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13 Nisan 2021 16:19
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Tuzlaspor'a 5-2 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İlk yarı ile ikinci yarıdaki oyun arasındaki uçurum bizi üzüyor." diyen Seçsev, "İlk yarı 4-1, 5-1 yapacağımız maçı, ikinci yarı arka arkaya yediğimiz gollerle mağlup tamamladık." açıklamasını yaptı.

Gençlerle oynamanın bu tür sıkıntılara neden olduğunu anlatan Seçsev, "Sonuç odaklı baktığımızda tabii ki işler iyi gitmiyor. Ancak futbol olarak ilk yarı istediklerimizi yapan bir takımımız vardı." diye konuştu.



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