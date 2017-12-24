Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Juventus ile Roma karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 18. dakikasında Medhi Benatia ile öne geçen Juventus, devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
Oyuna 85. dakikada giren Cengiz Ünder, 88. dakikada yaptığı kafa vuruşu kaleci Szczesny'e takıldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Juventus, Roma'yı 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 44'e yükseltti. Roma ise 3. kez yenildi ve 38 puanda kaldı.
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Mücadelenin 18. dakikasında Medhi Benatia ile öne geçen Juventus, devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
Oyuna 85. dakikada giren Cengiz Ünder, 88. dakikada yaptığı kafa vuruşu kaleci Szczesny'e takıldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Juventus, Roma'yı 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 44'e yükseltti. Roma ise 3. kez yenildi ve 38 puanda kaldı.
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