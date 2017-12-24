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Cengiz, Roma'yı kurtaramadı, Juventus 3 puanı aldı!

Serie A'da 18. haftada Juventus, Roma'yı Benatia'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Cengiz, Roma'yı kurtaramadı, Juventus 3 puanı aldı!
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24 Aralık 2017 00:42
Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Juventus ile Roma karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında Medhi Benatia ile öne geçen Juventus, devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Oyuna 85. dakikada giren Cengiz Ünder, 88. dakikada yaptığı kafa vuruşu kaleci Szczesny'e takıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Juventus, Roma'yı 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 44'e yükseltti. Roma ise 3. kez yenildi ve 38 puanda kaldı.

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