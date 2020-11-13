Cengiz Özyalçın, elini taşın altına koyacak

Başkanlık için kolları sıvayan Cengiz Özyalçın, birlik beraberliği sağlamak için yola çıktıklarını söyledi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Cengiz Özyalçın, elini taşın altına koyacak
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13 Kasım 2020 11:25
Başkanlık için kolları sıvayan Cengiz Özyalçın, birlik beraberliği sağlamak için yola çıktıklarını söyledi.

Özyalçın, "Sadece mali değil, manevi değerlerini de düzeltmek istiyoruz. Daha önce kulübümüzde önemli görevlerde bulunmuş, Galatasaray için elini taşın altına koyacak, Galatasaray değerlerine sahip bir ekip oluşturuyorum" diye konuştu.

SALI GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Cengiz Özyalçın, salı günü adaylığını resmen açıklayacak. Özyalçın'ın öncesinde eski başkanlar ve genel kurul üyeleriyle bir araya gelecek.




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