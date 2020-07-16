Cengiz oynamadı, Roma Verona'yı mağlup etti

Serie A 33. hafta maçında Cengiz Ünder'in takımı Roma, sahasında Verona'yı konuk etti.



Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Roma 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Veretout'ın 10. dakikadaki penaltısı ile öne geçen Roma, 45+4. dakikada Dzeko'nun golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı ev sahibinin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.



İkinci yarının hemen başında Pessina, Verona adına attığı golle erken pes etmeyeceğini gösterdi. Kalan dakikalarda iki takımın gol bulma çabaları sonuçsuz kalınca Roma sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.



Öte yandan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonucun ardından Roma 57 puana yükseldi ve 5. sıradaki yerini korudu. Verona ise 44 puanda kalarak 9. sırada haftayı kapatmayı garantiledi.



Serie A'da günün diğer maçları ve alınan sonuçlar şöyle:



Sampdoria 3-0 Cagliari

Bologna 1-1 Napoli

Milan 3-1 Parma

Lecce 1-3 Fiorentina

Roma 2-1 Verona

Sassuolo 3-3 Juventus

Udinese 0-0 Lazio



