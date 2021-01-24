Cengiz golünü attı, Leicester FA Cup'ta turladı

Brentford ile Leicester City FA Kupası 4. turunda karşılaştı. Maç 3-1 Leicester üstünlüğüyle sona erdi.



Brentford'un golü 6. dakikada Bech'den geldi. Leicester'ın golleri ise 46. dakikada Cengiz Ünder, 51. dakikada Tielemans ve 71. dakikada Maddison'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Leicester City, Fa Kupası'nda 5. tura çıktı.



Cengiz Ünder, bu sezon Leicester adına çıktığı 13 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.



