Cengiz golünü attı, Leicester FA Cup'ta turladı

Brentford ile Leicester City FA Kupası 4. turunda karşılaştı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Cengiz golünü attı, Leicester FA Cup'ta turladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2021 19:26
Brentford ile Leicester City FA Kupası 4. turunda karşılaştı. Maç 3-1 Leicester üstünlüğüyle sona erdi.

Brentford'un golü 6. dakikada Bech'den geldi. Leicester'ın golleri ise 46. dakikada Cengiz Ünder, 51. dakikada Tielemans ve 71. dakikada Maddison'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Leicester City, Fa Kupası'nda 5. tura çıktı.

Cengiz Ünder, bu sezon Leicester adına çıktığı 13 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için