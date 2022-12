Cengiz Durmuş: 'Türkiye'de tenisi tabana yaydık'

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'de tenisi tabana yaydıklarını ve her kesimin bu spora ulaştığını söyledi.



Ankara'nın Çubuk ilçesinde eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop'un öğretmenlik yaptığı Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Tenis Sporunun Tanıtımı, Türkiye'de Tenis" söyleşisine katıldı.



Tenisin son yıllarda her kesim tarafından oynandığını, bunun en güzel örneklerini Şırnak'taki Cudi Kupası Uluslararası Tenis Turnuvası'nda gördüklerini anlatan Durmuş, "Türkiye'de tenisi tabana yaydık. Her kesim tenis sporuna ulaşabiliyor. Birçok mahallede tenis kortu mevcut. Bu yönde projelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Durmuş, tenisi zengin sporu olma algısından çıkarmayı başardıklarını vurguladı.



Eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop da katılımından dolayı Cengiz Durmuş'a teşekkür etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ