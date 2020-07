Cengiz Durmuş: 'Pandemi sürecinden daha da güçlü çıkacağız'

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "Tenis sosyal mesafeye uygun doğası itibarıyla kontrollü bir şekilde yapılabilmeye en uygun sporlardan biri. İşte tam da bu nedenle pandemi sürecinden tenis branşı olarak daha da güçlü çıkacağız." dedi.



Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde devletin aldığı kararlara en çabuk reaksiyon gösteren federasyonlardan biri olduklarını vurguladı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sporcu sağlığını ön planda tutarak 13 Mart'ta faaliyetleri durdurduklarını belirten Durmuş, "Tenisin uluslararası boyutta grand slam ve olimpiyatlara katılımı sağlayabilmek, puan toplamak adına turnuvaları her hafta dolaşıp farklı ülkelerde seyahati gerektiren bir yapısı var. Ulusal turnuvalarımızda da her hafta sonu yaklaşık bin 500 sporcumuzun mücadele ettiği bir sistemimiz var. Tüm bunların bir anda durmuş olması antrenörlerimizi, kulüplerimizi, sporcularımızı ve velilerimizi zor duruma sokmuştu ama biz buna bu süreçte adapte olmayı başardık." diye konuştu.



Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Evde kal hareketsiz kalma" çağrısıyla sporcuların pandemi sürecinde antrenmanlarına evlerinde devam ettiğini dile getirerek, "Nitekim Bakanlığımızdan gelen yazıyla 1 Haziran'da kortlara döndük, kulüplerimiz faaliyetlerine başladı. Biz de Türkiye Tenis Federasyonu olarak normalleşme sürecinde kulüplerimizin her birine küresel Kovid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının önerilerine uygun olarak hazırlanan, ITF ve TTF'nin mevcut organizasyon gerekliliklerine eklemeler yapılarak düzenlenen ek tedbirler ve uyulması gereken kuralları gönderdik." ifadelerini kullandı.



Salgın sürecinde sağlığın ve özgürlüğün kıymetinin daha çok farkına varıldığını vurgulayan Durmuş, şöyle devam etti:



"Bu süreçte spor yapmanın da ne kadar gerekli olduğunun bir kez daha farkına vardık. Tenis ise sosyal mesafeye uygun doğası itibarıyla kontrollü bir şekilde yapılabilmeye en uygun sporlardan biri. İşte tam da bu nedenle pandemi sürecinden tenis branşı olarak daha da güçlü çıkacağız. 'Önce sağlık' anlayışı ile başta kulüplerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla bu süreçten sonrasına tamamıyla hazırız. Tedbirlerimizi alarak ve pandemi sürecinin gidişatını da yakından takip ederek ulusal turnuvalarımızı önce illerde sonra bölgelerde kademeli olarak daha sonrasında ise Türkiye genelinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabii bu süreci de yine tedbirler çerçevesinde en verimli şekilde geçirmek adına milli takım kampları yapmak da planlarımız arasında."



- "Tenise gönül vermiş herkesin evine misafir olduk"



Durmuş, evde kalınan günleri verimli geçirmek adına TTF olarak bilgi, beceri ve paylaşımları artırmaya yönelik çevrim içi faaliyetler düzenlediklerine değindi.



Tenise gönül vermiş herkesin evlerine misafir olduklarının söyleyen Durmuş, çevrim içi faaliyetler hakkında şunları kaydetti:



"Bu süreçte çevrim içi seminerlerimiz ve kulüp-il temsilcileri ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. 6-22 Mayıs tarihlerinde beslenme, psikoloji ve antrenman bilimi gibi konuları içeren 14 derslik Türkiye Tenis Federasyonu Uzaktan Eğitim Semineri'mizi 7 bin 700 kişilik rekor katılımla gerçekleştirdik. Çevrim İçi Hakem Gelişim Semineri ile hakemlerimizin tenise verdiğimiz arayı en verimli şekilde geçirmelerini sağlamayı hedefledik. Son olarak kulüplerimizin Avrupa Birliği projelerinde yer alabilmelerine katkı sağlamak için Çevrim İçi Temel Proje Eğitimi'ni 24 Haziran'da hayata geçirdik. Federasyon olarak yürüttüğümüz KYK Gençleri Kortta, MEB ile Eğitimde İş birliği gibi projeler ile yüzlerce çocuğumuzun, gencimizin tenisle hayatlarının değiştiğine tanık olduk. Avrupa Birliği Başkanlığının katkılarıyla Ulusal Ajans ile birlikte yürüttüğümüz 'Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım' Avrupa Birliği projesiyle de 5 ilimizden toplam 100 çocuğumuzun hayatına tenis ile dokunmayı hedefledik ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Amacımız kulüplerimizin de bu projelerin içine dahil olması, çok daha fazla kişinin hem sosyal yaşantıya hem de sağlıklı bir hayata kavuşmasını sağlayacak tenis sporuyla tanışabilmesi."



- "Altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz"



TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Türk tenisinin geleceğinin teminatı olan altyapıya da büyük önem verdiklerinin altını çizdi.



"Gençlerde dünyanın her yerinde şampiyon olan çocuklarımızla Avrupa'da söz sahibiyiz." diyen Durmuş, "Altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Burada en büyük katkılardan biri de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başarılı sporcuların desteklenmesine dair projesi. Yetenekli ve başarılı sporcuların belirli kriterler dahilinde seçilerek elit düzeyde yetiştirildiği Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde, sporcuların performanslarının geliştirilmesi, sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Merkezlerde çalışmalarını sürdüren sporcularımız, aldıkları eğitimlerle Türk sporuna yön verecek ve ülkemizi gelecekte olimpiyatlarda temsil edecek. Bu anlamda çok kıymetli ve anlamlı bir proje." değerlendirmesinde bulundu.



Durmuş, "Bununla birlikte biz de federasyon olarak gerçekleştirdiğimiz turnuvalar ve liglerle gerek Anadolu'da tenisin yayılması gerekse lisanslı sporcu sayımızın artmasına yönelik organizasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sürdürdüğü Analig'e tenis branşı da dahil olacak. Anadolu'dan birçok gencimizin yer alacağı bu organizasyon ile yeni yeteneklerimiz kendilerine imkan bulacak ve altyapımız daha da güçlü hale gelecek." diyerek sözlerini tamamladı.