ürkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.



Durmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevi boyunca büyük hayaller ve hedeflerle çıktığı bu yolda tenisin 7'den 70'e herkese ulaşabilmesi için ülkenin dört bir yanında şehirlere, köylere hatta mahallelere kadar yılmadan ulaştığını belirtti.



11 Kasım'da Ankara'da yapılacak genel kurulda aday olmayacağını duyuran Durmuş, şu ifadeleri kullandı:



"Binlerce hayata dokunabilmenin sevinciyle 9 yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm federasyon başkanlığı görevime ailemle yaptığım görüşmelerin ardından yeni dönemde devam etmeme ve adaylıktan çekilme kararı aldığımı siz değerli tenis ailemle paylaşmak isterim. Her zaman ülkemizin geleceğine bir yatırım olarak gördüğüm bu yolculukta bir dönem daha başkanlık görevine devam etmem için gelen geri dönüşler beni çok mutlu etti ve gururlandırdı."



"Türk tenisi gelişimini sürdürmeye devam edecek"



Cengiz Durmuş, sporcular, kulüpler, antrenörler, hakemler, veliler ve tenisin ilerlemesine katkı sunan tüm paydaşlarla pek çok ilki birlikte yaşadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Her zaman geleceğe bakan Türk tenisi yeni başarılara imza atmaya ve gelişimini sürdürmeye devam edecek. Bu amaçlarla var gücümüzle çalıştığımız süre boyunca çatısı altında tenise hizmet ettiğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, turnuva destekleriyle tenisin yaygınlaşabilmesinde büyük emekleri olan yerel yönetimlerimize, tenisin gelişimi adına ortak bir amaçta buluştuğumuz sponsorlarımıza, turnuvalarda ter döken ve kortta yüreklerini ortaya koyan sporcularımıza, başarının anahtarı antrenörlerimize, doğru kararlarıyla tenisimizin adil olarak oynanmasına katkı sunan hakemlerimize, illerimizde tenisi en iyi şekilde temsil eden il temsilcilerimize, sporcu yetiştirmek için tüm imkanlarını sunan kulüplerimize, yönetim kurulu ve tüm kurullarda görev alan arkadaşlarıma, federasyonumuzda gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarımıza ve ülkemiz tenisinin gelişimine bir tuğla koyan tüm tenis emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum."



