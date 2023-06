Cengiz Durmuş: 'Ankara'ya 83 dönümlük tesis kazandırıyoruz'

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Ankara'da 83 dönüm alana yapılan tesisin inşasında sona gelindiğini söyledi.



Cengiz Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tenisi ülkenin her noktasında oynanabilir bir spor haline getirebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde projeler ürettiklerini söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde Ankara'ya yakında büyük bir tesis kazandıracaklarını dile getiren Durmuş, "Bakanlığımızın destekleriyle Ankara'ya 83 dönümlük tesis kazandırıyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra Ankara'daki tesisin açılışını yapacağız. Açılışla beraber 'Ankara Cup' adında uluslararası bir erkek ATP turnuvası yapmak istiyoruz. Hem İstanbul'da hem de Ankara'da biri sert, biri toprakta turnuva düzenleyip, bunu gelenekselleştirmek istiyoruz." dedi.



Tenisi, Türkiye'nin sadece üç beş şehrinde üç beş tane kulübünde oynanan bir branştan ziyade, herkesin her yerde her zaman oynayabileceği bir spor haline getirmek için çalıştıklarını anlatan Durmuş, "Tenisin her yerde oynanabilmesi adına oluşturduğumuz stratejilerde, Şırnak'ta Gabar petrol kulesinde "Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası" yaptık. Ağrı'da, Hakkari'de, Iğdır'da, Erzurum'da, Trabzon'da, Mersin'de Türkiye'nin her noktasında artık tenisi oynanabilir bir hale getirdik." diye konuştu.



Tenisteki zengin spor algısını yıktıklarına değinen Durmuş, ürettikleri projeler ve yapılan çalışmalarla özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tenise olan ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.



Türkiye "Avrupa'da en iyi gelişen" ödüle layık görüldü



Ulusal turnuvalar düzenleyerek oyuncu sayısını artırdıklarını, uluslararası turnuvalar ile de sporcuların ülkelerinde puan toplamasına imkan yaratarak dünya klasmanında yer almalarını sağladıklarını ifade eden Başkan Durmuş, şöyle devam etti:



"Türkiye, İstanbul Cup ile artık büyük turnuvalar yapabilecek bir ülke olduğunu gösterdi. Geçen sene dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ülkesiydik. Ama bu sene özellikle deprem ve benzeri talihsiz bazı yaşamış olduğumuz olaylardan dolayı ikinci sıraya düştük. Türkiye, yılda 600 ulusal turnuva 200'ün üzerinde uluslararası turnuva yaparak dünya tenisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi. Yurt dışında dünya tenisini yönetenlerin bir araya geldiği toplantıda Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğu ortaya koyuldu. Bu ilgiden dolayı çok gurur duydum."



Türkiye'nin düzenlemiş olduğu uluslararası turnuvalar ve sporcularının genel klasmandaki puanlarıyla başarısını kanıtladığını dile getiren Durmuş, bunun sonucunda da 2 ay önce Avrupa Tenis Federasyonunun genel kurulunda Türkiye'nin "Avrupa'da en iyi gelişen" ödüle layık görüldüğünü belirtti.



Durmuş, Türk sporcuların son dönemde elde ettiği başarılı sonuçlara değinerek, şunları kaydetti:



"Bir taraftan ulusal ve uluslararası turnuvalarımız devam ederken bir taraftan da olimpiyata hazırlanan sporcularımız, yukarıda dünyanın en iyi turnuvalarını zorluyorlar. Mesela sporcumuz Zeynep Sönmez yine ilk WTA kadınlar klasman puanını aldı. Hollanda'da bir turnuvada tur geçerek eski isim yapmış, ün yapmış, daha yüksek puanları görmüş sporcuları yenerek geliyor. İşte Cem İlkel bir tarafta Altuğ Çelikbilek bir tarafta. Çocuklarımız dünyanın her yerinde aslında bir anlamda ülkemizi hem temsil edip hem de olimpiyatlara da hazırlık yapıyor."





