Cengiz attı, Leicester lider tamamladı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 6. maçında Leicester City, sahasında Yunanstan ekibi AEK'i konuk etti.



King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 2-0 kazanarak üç puanı aldı ve lider olarak gruptan çıkmayı başardı.



Karşılaşmanın 12. dakikasında Cengiz Ünder, ceza sahası önünde sert ve düzgün bir vole vuruşuyla harika bir gol atarak takımını öne geçirdi. Tam 2 dakika sonra 14'te Barnes skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci yarıda gruptan çıkma şansı olmayan AEK'in gardı iyice düşerken Leicester City oyunu istediği şekilde yönlendirmeyi başardı ve sahadan 2-0 üstünlükle ayrılmayı başardı.



Bu sonuçla Leicester City 13 puana yükseldi ve Braga'nın üzerinde grup lideri olarak adını bir üst tura yazdırdı. AEK ise 3 puanda kalarak grup sonunculuğuyla Avrupa macerasını noktaladı.



Öte yandan gruptaki bir diğer maçta Braga, sahasında Zorya'yı 2-0 yenerek 13 puanla averaj farkıyla ikinci sıradan gruptan çıktı.



