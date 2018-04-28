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Cenazede gerginlik; Aziz Yıldırım...

Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde Aziz Yıldırım'a laf atılınca ortam gerginleşti.

Kaynak: Hürriyet
Cenazede gerginlik; Aziz Yıldırım...
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28 Nisan 2018 10:25
Vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, spor camiasından çok sayıda isim ile Yemen Ekşioğlu'nun akrabaları ve sevenleri katıldı.

Namazdan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen çocuklar, yan yana durdu. Cenaze namazının ardından Yemen Ekşioğlu'nun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BURADA NE İŞİN VAR?"

Hayatını kaybeden eski Beşiktaş yöneticisi Yemen Ekşioğlu'nun cenazesinde kısa süreli bir gerilim yaşandı. Cenazeye gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Fikret Orman'ın yanındaki bir kişi, "Burada ne işin var" dedi. Yıldırım ise "Sana mı soracağım'' dedi. Olay eski Fenerbahçe yöneticisi Davut Dişli'nin araya girmesiyle kısa sürede yatıştırıldı. Yemen Ekşioğlu ve Aziz Yıldırım Üsküdar Anadolu Kulübü'nde beraber yöneticilik yapmışlardı.



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