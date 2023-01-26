GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cemre ne zaman düşer 2023? sorusu, Şubat ayına günler kala tekrar gündeme geldi. Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre yılda üç kez düşüyor. Bu yıl kış mevsiminin tam anlamıyla yaşanamaması sebebiyle kuraklık tehlikesi de başladı. Hala kış mevsimi gerçekleşmemişken baharın habercisi olan cemrenin düşmesine kısa bir zaman kaldı. Peki, Cemre ne zaman düşecek? 2023 ilk cemre ne zaman düşer? İşte detaylar...Cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.Türk ve İslam folklorunda bahar ancak üç cemre gerçekleştikten sonra gelir. Cemre, kışın sonunda yeryüzünü ısıtmak için Cennetten gelen üç ateş topudur. Her cemre bir hafta arayla gerçekleşir ve doğanın bir yönünü ısıtır.Sözlük tanımı – Cemre: "ateş koru" demektir; ateş parçası; Arapça'da ateş şeklinde kömür" anlamına gelir ve Müslümanların hac sırasında Mina Dağı'na attıkları taş yığınını ve ısınmayı tanımlar. 1. Kızgın kömür parçası, canlı kor 2. Şubat ve Mart aylarında güneşten havaya, suya ve toprağa arka arkaya düştüğü varsayılan üç ısı radyasyonundan herhangi biri. Şubat ayında sıcaklık artışı.İlk Cemre'nin 19-20 Şubat'ta olacağı söyleniyor. İlk cemre havayı ısıtır.İkinci Cemre 26-27 Şubat. İkinci cemre suyu.Üçüncü Cemre 5-6 Mart. Son cemre yeri ısıtır.Dalyan'a bahar geliyorMeteorolojik olarak cemre, şubat ayında sıcaklığın artması olarak tanımlanır.Geleneğe göre cemrelerin düşmesi fırtınalara neden olur ve bu dönemde yurdun birçok yerinde kar yağar. Üçüncü cemreden sonra baharın geldiği kabul edilir.Eski zamanlarda insanlar yılı 'Kasım' (kış) ve 'Hızır' (yaz) olarak iki mevsime ayırırlardı; Kasım 180 gün, Hızır 186 gün sürer.Bu aslında bilim tarafından destekleniyor: kış boyunca toprak önemli ölçüde soğudu. Toprak en geç ısınandır ve günler çok sıcak olsa bile toprak daha soğuk olan sıcaklığını koruyabilir. Bu nedenle bahçıvanlar, toprak ısınana kadar narin bitkiler dikmezler. Kuzeye dönen güneş gökyüzünde daha yükseğe tırmanırken, bunu bir veya iki hafta ılık ve kuru hava izler.Ağaçlarda yaprak olmadığı için çok az buharlaşma olur ve bu da güneş enerjisinin büyük bir kısmını alır. Az buharlaşma ile atmosfer kuru ve sıcak kalır. Günler sıcak ama geceler serin çünkü dünya hala soğuk. Olası maksimum 20 derece ve ardından düşük bir minimum ile geniş bir günlük sıcaklık aralığı vardır. Güneş o kadar ısınır ki birkaç gün içinde çalılar ve ağaçlar yapraklanmaya başlar. Bu, ağaçlardan fışkıran taze yeşil tomurcuklarla yılın büyülü bir zamanı. Etraftaki Liqudambar ormanları , büyüme ve kuş cıvıltıları ile canlanıyor. İkinci cemreyi tetikleyen ise ağaçlardır. Yapraklar büyümek için karbondioksit alır ve atmosfere büyük miktarda su buharı pompalar. Terleme adı verilen bu işlem havayı nemlendirir ve soğutur.Tüm buharlaşma ile hava daha nemli hale gelir, böylece bulutlar oluşabilir. Bu aslında hava sıcaklığının biraz düşmesine neden olur, yani kar bile mümkündür.Güneşin güç kazanması sonunda nemi kurutmaya ve seviyeleri düşmeye başlar. Bu, genel ısıyı artırır ve uzayan günlerle birlikte dünyanın sonunda ısınması anlamına gelir. Bu üçüncü ve son Cemre, yani bahar nihayet geldi.