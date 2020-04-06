Cemil Taşcıoğlu kimdir: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü

Cemil Taşçıoğlu korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek, "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar. Maalesef bir hastadan kapmış olduğu koronavirüs nedeniyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı" dedi.

06 Nisan 2020 15:23
Cemil Taşcıoğlu kimdir: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti. 
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşcıoğlu'nun 16 Mart'tan bu yana fakülte hastanesinde koronavirüs tanısıyla tedavi edildiğini aktardı.

Tükek, "Hocamız bütün tıp camiasının hayranlıkla izlediği bir isim. Kendisini öğrencilerine ve hastalarına adamaya devam etti. Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar. Maalesef bir hastadan kapmış olduğu koronavirüs nedeniyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı. Bu süreçte inanılmaz bir çaba gösterildi." diye konuştu.

Prof. Dr. Tükek, Taşcıoğlu'nun tedavisinin çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürüldüğünü ancak tüm müdahalelere rağmen kaybedildiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan, iletisinde "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Taşçıoğlu için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek." ifadesini kullandı.




Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu kimdir?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşcıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.

Taşcıoğlu'nun ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunuyordu.

Taşcıoğlu "İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri" ve "Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam" adlı kitapların da yazarıydı.

Diğer Haberler

Mesut Özil'den itiraflar Arsenal

Mesut Özil'den itiraflar
Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır Gündem

Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır
Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır? Gündem

SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır?
FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi Futbol

FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi
Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para? Gündem

Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para?
Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon? Gündem

Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon?
Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır? Gündem

Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır?
Daha fazla göster
1

Infantino: "Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez"
2

Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte yanıtı
3

Koronavirüsün ardından şimdi de çekirge endişesi
4

Türkiye'den İngiltere'ye yardım!
5

Top sektirirken az daha sakatlanıyordu
6

Şov yaparken evin camını kırdı
7

Göztepe'de antrenmanlar 20 Nisan'da başlayacak
8

Gençlik Merkezleri'nde "koruyucu maske" üretimi devam ediyor
9

Yasir Subaşı, koronavirüs günlerinde evdeki çalışmalarını anlattı
10

Tekvando Milli Takımı sporcularından "Evde kal" çağrısı
yukarı ok