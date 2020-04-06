Cemil Taşcıoğlu kimdir: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü

Değerli hocamız sayın Prof. Dr. Cemil TAŞÇIOĞLU vefat etmiştir.

Hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içersindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

Ülkemizin, tüm sağlık camiasının ve İTF ailesinin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/5MYym0kS7w



— İstanbul Tıp Fakültesi (@istanbultipf) April 1, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan Taşçıoğlu için taziye mesajı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti.İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşcıoğlu'nun 16 Mart'tan bu yana fakülte hastanesinde koronavirüs tanısıyla tedavi edildiğini aktardı.Tükek, "Hocamız bütün tıp camiasının hayranlıkla izlediği bir isim. Kendisini öğrencilerine ve hastalarına adamaya devam etti. Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar. Maalesef bir hastadan kapmış olduğu koronavirüs nedeniyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı. Bu süreçte inanılmaz bir çaba gösterildi." diye konuştu.Prof. Dr. Tükek, Taşcıoğlu'nun tedavisinin çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürüldüğünü ancak tüm müdahalelere rağmen kaybedildiğini sözlerine ekledi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.Erdoğan, iletisinde "Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve koronavirüse karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek." ifadesini kullandı.İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşcıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermişti.Taşcıoğlu'nun ayrıca çeşitli dergilerde yayımlanan birçok makalesi bulunuyordu.Taşcıoğlu "İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri" ve "Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam" adlı kitapların da yazarıydı.