Çemçe ne demek? Çemçe nedir

İçişleri Bakanlığı: Kars'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ü, gri listede

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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Etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ü, gri listede

Jandarma Genel Komutanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerinin devam eden operasyonlarda bugün 2 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.Yapılan açıklamaya göre" ifadelerine yer verildi. Peki çemçe nedir?Çemçe, Kepçe, büyük tahta kaşık anlamına gelmektedir.ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince dün başlatılan operasyonun tamamlandığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Operasyonda, 3daha etkisiz hale getirilmiş olup, son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Teröristlerle, 3 M-16, bir kalaşnikof marka piyade tüfeği, bir Bixi, bir Dragunov (kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 tabanca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca bölgede devam eden operasyonlar tamamlanmıştır. Kasım 2019 tarihinde aynı bölgede etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte Kars'ın Kağızman kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edilmiştir.""Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin", Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kars'ta yapılan operasyonu değerlendirdi.Bakan Soylu, "Kahraman jandarmamız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe Grubunu tamamen yok etmiştir. Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.Teröristlerden 4'ünün, terörden arananlar listesinde gri kategoride 500 bin liraya kadar ödülle aranan "Munzur Gımgım" kod adlı Mehmet Yalçın, "Erdal" kod adlı Adnan Avşar, "Harun İslam" kod adlı Ercan Tutar ve "Sipan Mardin" kod adlı Hamit Ecer olduğu belirlendi.