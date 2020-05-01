Çemçe ne demek? Çemçe nedir

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Çemçe grubu tamamen yok edilmiştir" dedi. Peki Çemçe grubu nedir? Çemçe ne anlama geliyor? Çemçe, Kepçe, büyük tahta kaşık anlamına gelmektedir.

01 Mayıs 2020 16:45
Çemçe ne demek? Çemçe nedir
Jandarma Genel Komutanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerinin devam eden operasyonlarda bugün 2 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre "Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edildi" ifadelerine yer verildi. Peki çemçe nedir?
ÇEMÇE NEDİR?

Çemçe, Kepçe, büyük tahta kaşık anlamına gelmektedir.

İçişleri Bakanlığı: Kars'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ü, gri listede

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince dün başlatılan operasyonun tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, 3 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Teröristlerle, 3 M-16, bir kalaşnikof marka piyade tüfeği, bir Bixi, bir Dragunov (kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 tabanca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca bölgede devam eden operasyonlar tamamlanmıştır. Kasım 2019 tarihinde aynı bölgede etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte Kars'ın Kağızman kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubu imha edilmiştir."

"Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kars'ta yapılan operasyonu değerlendirdi.

Bakan Soylu, "Kahraman jandarmamız iki günde, Kars Kağızman'da yaptığı operasyonda PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirerek Çemçe Grubunu tamamen yok etmiştir. Allah kahramanlarımızı muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ü, gri listede

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden 4'ünün, terörden arananlar listesinde gri kategoride 500 bin liraya kadar ödülle aranan "Munzur Gımgım" kod adlı Mehmet Yalçın, "Erdal" kod adlı Adnan Avşar, "Harun İslam" kod adlı Ercan Tutar ve "Sipan Mardin" kod adlı Hamit Ecer olduğu belirlendi.

Diğer Haberler

Hıdırellez kutlamak günah mıdır? Gündem

Hıdırellez kutlamak günah mıdır?
Abdoulay Diaby için istenen bonservis bedeli şaşırttı Beşiktaş

Abdoulay Diaby için istenen bonservis bedeli şaşırttı
Beşiktaş'ın gözdesi için 'Canavar' yorumu Beşiktaş

Beşiktaş'ın gözdesi için 'Canavar' yorumu
Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması Fenerbahçe

Pellegrini için Fenerbahçe açıklaması
Hıdırellez hangi gün dilek tutulur Gündem

Hıdırellez hangi gün dilek tutulur
Hıdırellezde neler yapılması gerekir Gündem

Hıdırellezde neler yapılması gerekir
2020 Hıdırellez ne yapılması gerekir Gündem

2020 Hıdırellez ne yapılması gerekir
Cyle Larin'e PAOK talip oldu Beşiktaş

Cyle Larin'e PAOK talip oldu
5 Mayıs Hıdırellez nasıl dilek dilenir Gündem

5 Mayıs Hıdırellez nasıl dilek dilenir
Daha fazla göster
1

Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
2

Koronavirüs salgınında son 24 saat
3

İtalya'da 18 Mayıs'a kadar takım idmanı yok!
4

Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir
5

Beşiktaş'ta transferde merak edilenler: Gökhan, Caner, Nsakala, Oğuzhan...
6

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması için yeni açıklama
7

Sağlık Bakanı açıkladı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu"
8

Karantinada kumardan başı belada
9

Koronavirüste obezite tehlikesi
10

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
yukarı ok