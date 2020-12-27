Cemali Sertel: 'Topun canı girmek istemedi'

Başakşehir sol beki Cemali Sertel, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Cemali Sertel maç sonunda; "İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum." dedi.
Başakşehirli oyuncu açıklamasının devamında; "Şanssızlık. Topun canı girmek istemedi. Şanssızlıklarımızı kıracağız. Önümüzdeki maçlarda 3 puanlar alarak seri yapmak istiyoruz." dedi.
Cemali Sertel maç sonunda; "İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum." dedi.
Başakşehirli oyuncu açıklamasının devamında; "Şanssızlık. Topun canı girmek istemedi. Şanssızlıklarımızı kıracağız. Önümüzdeki maçlarda 3 puanlar alarak seri yapmak istiyoruz." dedi.