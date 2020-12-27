Cemali Sertel: "Topun canı girmek istemedi"

Başakşehirli Cemali Sertel, 2-2 biten Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cemali Sertel: 'Topun canı girmek istemedi'
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27 Aralık 2020 21:16
Başakşehir sol beki Cemali Sertel, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cemali Sertel maç sonunda; "İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum." dedi.

Başakşehirli oyuncu açıklamasının devamında; "Şanssızlık. Topun canı girmek istemedi. Şanssızlıklarımızı kıracağız. Önümüzdeki maçlarda 3 puanlar alarak seri yapmak istiyoruz." dedi.

 



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