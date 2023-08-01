Cemal Yusuf Bakır, 110 kiloda dünya şampiyonu oldu

U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır altın madalyanın sahibi oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Cemal Yusuf Bakır, 110 kiloda dünya şampiyonu oldu
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01 Ağustos 2023 22:27
 U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 110 kiloda Cemal Yusuf Bakır altın madalyanın sahibi oldu.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde devam eden şampiyonanın finalinde Hintli Ronak Ronak'ı 2-0 mağlup eden milli sporcu, şampiyon oldu. Cemal Yusuf bu başarıyla üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde etti.
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