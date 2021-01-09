Cemal Hünal evli midir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç?

İlgi ile izlenen televizyon yarışma programı Survivor Cemal ile ilgili merak edilen bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merak edilen bilgiler arasında çeşitli sorular bulunuyor. Survivor Cemal yarışmadaki iddialı görüntüsüyle hem öncesinde hem de yarışma sırasında öne çıkan isimlerden birisi oldu.Asi (2007-2009) - KerimKış Masalı (2009) - Ali MuratAdanalı (2010) - AlexSeni Bana Yazmışlar (2011) - YalçınBir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - MuratOsmanlı Tokadı (2013) - MoğolTatar Ramazan (2013) - Rüstem SinanParamparça (2014) - AlperDiriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur AresTozkoparan (2019) - Celal HocaTürkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)Atçalı Kel Mehmet (2017)Kırmızı (2015) - UmutGünce (2013) - CengizRomantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - MertKaos Örümcek Ağı (2012) - MansurAyaz (2012) - ŞahinRomantik Komedi (2009) - (2010) - MertPeşpeşe - (2010) - BoraIssız Adam : Çağan Irmak - (2008) - AlperUlak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahimOyuncu Cemal Hünal 2011 yılında Lale Cangal ile evlendi.Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur. Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen "Issız Adam" filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynadı. Antakya'da atları köpekleri olan bir köy evi var.Nişantaşı'nda "Zazie"adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında "Port Sedef" adıyla bir beach club tarzında işletmesi var.Daha önce Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşandı.