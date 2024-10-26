Cemal Ersen: 'Türk futbolcular gol atamıyor'

Milliyet yazarı Cemal Ersen, Süper Lig'deki Türk futbolcuların istatistikleriyle ilgili dikkat çeken değerlendirme yaptı.



Cemal Ersen, "Ya geride kalan 9 haftada durum ne? Sıkı durun; 223 golün 187'sinde lejyonerler, 36'sında "bizim çocuklar"ın adı var. Devam eden gol krallığı yarışının ilk beşinde yerli isim yok." ifadelerini kullandı.



İŞTE O DEĞERLENDİRME



"Son dönemlerin en çarpıcı istatistiği bu olsa gerek. Süper Lig'de geçen hafta ağlar 24 kez havalandı. Gollerin 22'si yabancı oyunculardan, sadece 2'si yerlilerden geldi. Bunların birini Eyüpsporlu Ahmed Kutucu, diğerini Samsunsporlu Soner Aydoğdu kaydetti. Ya geride kalan 9 haftada durum ne? Sıkı durun; 223 golün 187'sinde lejyonerler, 36'sında "bizim çocuklar"ın adı var. Devam eden gol krallığı yarışının ilk beşinde yerli isim yok."



"ÇOĞU EZİLMEYİ KABUL ETMİŞ"



"Başka bir gerçek; Süper Lig'in son 11 sezonunda gol krallığı unvanını almış tek Türk, o da Kasımpaşa'da kariyerinin en parlak dönemini yaşayan, Trabzonspor'da futbola adeta küsen Umut Bozok. Fazla geriye gitmeyelim, Burak Yılmaz, Semih Şentürk, Gökhan Ünal, Fatih Tekke ismini hatırlamayan var mıdır? Kulüpler açısından sıkıntı yok. Parayı bastıran iyi forvetleri getiriyor zaten. Onların derdi altyapı, gençlere yatırım veya futbolumuzun geleceği değil... Ezeli rakipleriyle mücadele etmek adına gözlerini karartmış ve futbol ekonomisinin acımasız çarkları arasında ezilmeyi kabul etmiş çoğu."



"MEVTAYA BİR KÜREK TOPRAK DA ONLAR ATSIN"



"Tüm bunlar göz önünde dururken, milli takımda forvet sıkıntısından şikayet ediyor ulemalar. Ya futbolu korumak, yönetmek, marka değerini geliştirmek ve yüceltmekle yükümlü olanlar? Yabancı futbolcu kontenjanını serbest bırakmayı planlayanların kulakları çınlasın. Mevtaya bir kürek toprak da onlar atsın."



