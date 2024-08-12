Önce Avrupa sınavları, dün de ligde Sivasspor maçı... Trabzonspor bu süreçte büyük hayal kırıklığı yaşamadı ise, dua etmesi gereken isim kaptanı Uğurcan Çakır'dır. Sezon başı olmasına karşın öyle bir performans gösteriyor ki; hocasını, milyon dolarlar harcayan başkanını ve henüz sorumluluğunun farkında olmayan takım arkadaşlarını ipten alıyor kaptan.

O zaman sormak gerek; nasıl bir oyun aklınız var ki, orta alandan başlayıp savunmaya yansıyan bu tehlike sarmalını tek başına kaleciniz sonlandırıyor? Yapılan bunca transferin karşılığını ne zaman alacaksınız? Skorla değil, futbolunuzla rakiplerinize ne vakit üstünlük sağlayacaksınız?

Sezon başıdır diye tüm bu soruları ve endişeleri görmezden gelemeyiz. Trabzonspor, Avrupa Ligi eleme ve dünkü lig maçları dahil umut verici, tatmin edici bir görüntü sergilemedi. Bu kadar büyük iddialar ortaya koyan takımdan beklentiler yüksekti, ama henüz karşılığı yok.''



Trabzonspor'un yeni transferi Barasic hakkında da konuşan Ersen, sözlerini şöyle sürdürdü: '' Yeni transfer Barisic'e parantez açmalıyım; Hırvat oyuncu ofansif karakteriyle fark yaratacak. Visca bu takımın en faydalı figürü. Hücum organizasyonları onun üzerinde. Yükü paylaşılmalı. En büyük sorun forvet hattında. Hızlı karar verilmeli. Çünkü Avcı'nın planları bu pozisyon üzerine inşa edilecek. Trabzonspor lige iyi bir başlangıç yapamadı. Wien rövanşından sonra haftayı boş geçecek. Bu ara avantaja çevrilebilir. Uğurcan ile başladım, onunla bitireyim. Kaptanın ışığı birilerine yol göstermeli, kimilerine de ders olmalı.''



