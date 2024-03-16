Cemal Ersen: 'Dallas, VAR'ı dinleyince çıldırmış'

Milliyet yazarı Cemal Ersen, hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken bir yazı yazdı.



Ersen, "Devrim dediler, fiyaskoya dönüştü. Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıklayacağım dedi, La Fontaine'den masallara döndü. Ama bir faydası oldu. TFF hakem danışmanı Hugh Dallas "gerçek" VAR konuşmalarını dinleyince çıldırmış. Gerekçe mi? Sahadaki hakem ile Riva'da VAR'ın başındaki isim dışında, ağzı olan pozisyonlara karışmaya başlamış. Yardımcılar ve dördüncü hakem aynı anda konuşunca, ortalık Çarşamba pazarına dönmüş. Karmaşayı gören Dallas ise, "ne yapıyorsunuz?" diyerek sinir krizi geçirmiş." ifadelerini kullandı.



İŞTE CEMAL ERSEN'İN DEĞERLENDİRMESİ



"Türkiye'de futbolu hakemler üzerinden kurgulamak ve yönetmek herkesin işine geliyor. Başta federasyon olmak üzere kulüpler, teknik sorumlular ve futbolcular yetersizliklerini perdeleyecek bir oyuncak yarattılar kendilerine.



Yakın zamana kadar "hakem bu oyunun günah keçisi" diyordum. Artık o kadar hoşgörülü değilim.

Dört yandan yaylım ateşi altında iken hakemlerin dik durmaları, dayanışma içinde olmaları beklenirdi değil mi?



Tıpkı Halil Umut Meler'in uğradığı çirkin saldırıdan sonra sergiledikleri tavır gibi! Koca bir yalan.

Açık olacağım, Meler için Ankara'da toplananların samimiyetinden kuşku duymuştum, çünkü o hastaneye gelenlerin yarısı maske takmıştı.



"YABANCI SEVDASI BAŞLADI"



Son dönemlerde işler o kadar kontrolden çıktı ki; yabancı hakem ve yabancı gözlemci derken kulüplerimizi de yabancı sermayeye devretmeye başladık. Önce Göztepe, sonra Başakşehir. Yakında her paydaşın yabancı bir alternatifi olacak sanırım.



Hakem tartışmaları ise Video Asistan Hakemliği (VAR) üzerinden yürütülüyor artık. Devrim dediler, fiyaskoya dönüştü. Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıklayacağım dedi, La Fontaine'den masallara döndü.



Ama bir faydası oldu. TFF hakem danışmanı Hugh Dallas "gerçek" VAR konuşmalarını dinleyince çıldırmış.

Gerekçe mi? Sahadaki hakem ile Riva'da VAR'ın başındaki isim dışında, ağzı olan pozisyonlara karışmaya başlamış. Yardımcılar ve dördüncü hakem aynı anda konuşunca, ortalık Çarşamba pazarına dönmüş. Karmaşayı gören Dallas ise, "ne yapıyorsunuz?" diyerek sinir krizi geçirmiş.



"KAFALARDA BİN TİLKİ"



Hakem ya paçasını kurtarma, ya hatasını gizleme veya üzerine vazife olmayan pozisyonlardan prim yapma gayretine girmiş. Kafalarda bin tilki yani. Kızıyorum ama hak veriyorum; hakemi bu kadar sahipsiz bırakırsanız o da sığınacak bir liman arayacaktır çaresiz. Artık sonu nereye varırsa!.."





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