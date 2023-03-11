Cemal Ersen: 'Böyle ayrılık olmaz'

Spor yazarı Cemal Ersen, Trabzonspor'da arka arkaya yaşanan vedalarla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.



Ersen açıklamasında "Başarı kadar başarısızlık da futbolun kaderinde vardır. Bu gerçeği kabul edenler günü değil, yarını kurgular." dedi.



İŞTE CEMAL ERSEN'İN SÖZLERİ



"Bakın; başarı kadar başarısızlık da futbolun kaderinde vardır. Bu gerçeği kabul edenler günü değil, yarını kurgular.



Trabzonspor trajik günler yaşıyor. Kimin aklına gelirdi son şampiyonun önce başkan Ahmet Ağaoğlu, ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile vedalaşacağı?.. Oysa daha on ay önce tarihe geçen bir hikayenin başrol oyuncularıydı ikisi de. Bakın; başarı kadar başarısızlık da futbolun kaderinde vardır. Bu gerçeği kabul edenler günü değil, yarını kurgular.



Lakin Trabzonspor camiası zordur. Üç büyüklere benzemez. Beklentisi yüksek, tez canlı, sabırsız, öfke ve sevinç duygularını aynı anda yaşayabilen, tarif edilemez bir ruh haline sahiptir. Yirmi yıla yakındır takip ederim Trabzonspor'u. Takımı yenildiğinde hafta boyu yas tutan başka bir kent görmedim bu coğrafyada. Ağızları bıçak açmaz, esnafı hayata küser, taksicisi surat asar, uzun sokak sessizliğe bürünür.



"AVRUPA HEDEFLERİ ŞAŞTI"



Yaşam sevinci bordo-maviye endeksli bir toplumdan söz ediyorum. Bu tutku bazen zarar da veriyor kendine. Evet; son şampiyon geçen yılki performansından uzak kaldı. Avrupa hedefleri şaştı, ligde işler iyi gitmedi, yönetim ciddi hatalar yaptı, maddi olarak sıkıntılı bir sürece girildi. Teknik direktörü formsuzdu.



Hepsine evet. Peki; ayrılıkların zamanlaması doğru mu? Ağaoğlu ve Avcı'nın işler kötü gidince "pes etmiş" tavırları rahatsız etti beni. Başkan beş, hoca iki buçuk yıldır çok önemli katkılarda bulundular kulübe. Lakin kartvizitlerine "Trabzonspor'u şampiyon yaptı" ibaresinin yazılmasını yeterli buluyor, 2021-22 sezonunu kariyerleri için zirve olarak görüyorlarsa, yolları açık olsun.



"MESAJ İÇİNDE MESAJ"



Başkan ile hoca arasında sıkıntılar olduğunu defalarca yazmıştım. Üstelik işler iyi giderken başlamıştı gerginlik. Bir araya geldiklerinde objektiflere verdikleri görüntüler güzeldi. Şampiyonluk sonrası karşılıklı yapılan jestler de öyle.



Gerçekte karşılıklı hislerini bilmiyorum ama, Avcı'nın veda mesajı anlamlıydı: "Buraya gelmeme, burada kalmama, hayatımın en güzel anlarımı yaşamama vesile olan sayın Ertuğrul Doğan'a apayrı bir şükran borcum var. Onu unutmayacağım."



Doğan Trabzonspor'un görünmez kahramanı, başkanın tartışmasız destekçisi idi. Demek ki Avcı için de çok özelmiş.



Ya Ahmet Ağaoğlu? Hocanın ayrılık açıklamasında kulüp başkanını "es" geçmesi normal mi? Avcı, mesaj içinde mesaj verirken, Ağaoğlu ile bir daha yollarının kesişmeyeceğini, Doğan ile her zaman bir arada olabileceğini ima etti aslında.



Kişisel çekişmelerin kurumlar üzerinden yapılması rahatsız etmiştir beni. Görevler geçici, camialar kalıcıdır. Bakın bordo-mavili kulübün 59 yıllık mazisine. Saygı ile anılan, özlenen, iz bırakan, rahmet okunan değerleri vardır camianın. Önemli olan onların arasına girebilmek ve kalabilmektir!"





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