Cemal Can Canseven dizisi Bu Benim Masalım Exxen 1. bölüm izle

Yeni dijital platform dizi, film, belgesel izlemek için iddialı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Exxen içerisinde Aleyna Tilki Cemal Can Canseven dizisi Bu Benim Masalım yayınlanacak. Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven dizisi Bu Benim Masalım hayranları tarafından merakla bekleniyor ve Exxen'de yayınlanacak. Hayranlarının merakla beklediği Bu Benim Masalım ne zaman? Bu Benim Masalım yeni bolum, Bu Benim Masalım yayınlanacağı tarih, Bu Benim Masalım yayın tarihi, Hangi gün Bu Benim Masalım yayınlanacak sorularının cevapları haberimizde...

22 Aralık 2020 10:32
Cemal Can Canseven dizisi Bu Benim Masalım Exxen 1. bölüm izle
Büyük hayran kitlesine sahip Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile ünlü şarkıcı Aleyna Tilki Bu Benim Masalım dizisinde Exxen platformunda buluşuyor. Yayın tarihi belli olan Bu Benim Masalım yeni bölüm son izle tek parca Exxen platformunda hayranlarıyla buluşacak. Bu Beni Masalım dizisinin müzikal tarzda olduğu belirtiliyor ve Bu Benim Masalım ne zaman yayınlanacak soruları cevabını buldu.

Bu Benim Masalım 1. bölüm izlemek isteyenler için 2021 Şubat ayında Exxen platformunda yayınlanacağı açıklandı.

1. BÖLÜM BU BENİM MASALIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
BU BENİM MASALIM NE ZAMAN YAYINLANACAK, YAYIN TARİHİ

Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in Exxen platformunda oynayacağı Bu Benim Masalım dizisi yayın tarihi belli oldu. Yayınlanacağı tarih Bu Benim Masalım 2021 Şubat ayında Exxen'de olacağı ortaya çıkan dizi büyük bir hayran kitlesi tarafından merakla bekleniyor. Bu Benin Masalım dizisinin 10 bölüm 1. sezonu olacağı açıklandı.

BU BENİM MASALIM KONUSU EXXEN

Exxen'de Şubat 2021'de yayınlanacak Bu Benim Masalım dizisini müzikal tarzda olacağı öğrenildi. Dizide ayrıca Aleyna Tilki'nin Sertab Erener şarkısı seslendireceği belli oldu.

Yayın tarihi 2021 yılının Şubat ayı olan dizide Cemal Can Canseven ile birlikte Aleyna Tilki başrol oyuncusu olacak.

BU BENİM MASALIM ALEYNA TİLKİ İZLE


BU BENİM MASALIM YÖNETMEN OYUNCULARI

2021 Şubat'ta yayınlanacak Bu Benim Masalım dizisinin 1. sezon 10 bölüm yönetmeni Kıvanç Baruönü oldu. Ünlü yönetmen Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yapacağı Bu Benim Masalım dizisinde senaryo Deniz Gürlek ve Melek Seven tarafından yazıldı.

Bu Benim Masalım oyuncu kadrosu ise şöyle:

Aleyna Tilki
Cemal Can Canseven
Asena Keskinci

BU BENİM MASALIM ŞARKI SÖZLERİ

Hoşgeldin burası sihirli bir dünya
Gezegenin adı Aleyna
Olurum ara sıra hem gerçek hem rüya

Bilmezler içimde hazineler saklı
Diyorlar benim için farklı
Aslında hepsi de çok haklı çok

Kendime göre akışım var
Olmadı hiç bakışım dar
Tabii biraz da star ışığım var
Şansımı seveyim elimde tüm aslar

Yok yok hiç geri
Bende o vites hep ileri
Sevdim mi biraz deli
Oluyorum olur o kadar

Bu benim hikayem bu benim masalım
Aşkımın peşindeyim çok istersem alırım
Hiç sevmem oyunları ben geçtim o yolları
Çıkarın kağıtları aşkımı yazacağım

BU BENİM MASALIM 1. BÖLÜM



EXXEN FİYATI NE KADAR? EXXEN ABONELİK ÜCRETİ

Netflix benzeri yayın platformu olan Exxen üyelik ücreti ne kadar olacağı henüz netlik kazanmadı. Ne kadar olacak Exxen abonelik ile birlikte Exxen abonelik ücreti konusunda resmi açıklama geldiğinde sayfalarımızda bulabilirsiniz.

SİHİRLİ ANNEM SÜRPRİZİ, ACUN ILICALI SİHİRLİ ANNEM AÇIKLAMASI

Bir döneme damgasını vuran 'Sihirli Annem' dizisinin 'Exxen' için yeni bölümlerinin çekildiğini açıklayan başarılı yapımcı, "Geçen Melisa'yla kahvaltıdayız, 'Sihirli Annem' seyrediyor. Eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım, eski bölümleri nefes almadan seyrediyor. 'Madem bu kadar seviliyor, yenisini yapayım' dedim. Hemen yapımcımızı aradım, o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuşmuştu.



FEYYAZ YİĞİT EXXEN İÇİN YENİ PROJE YAPACAK

Yazar ve oyuncu kimliği ile tanınan mizahçı Feyyaz Yiğit'in Exxen için yeni bir proje yapacağı Acun Ilıcalı tarafından resmen açıklandı.

EXXEN FIGHT CLUB NE ZAMAN YAYINLANACAK? EXXEN BOKS DÖVÜŞ YARIŞMASI

Acun Ilıcalı, Exxen üzerinde yayına başlayacak yarışma programı Fight Club'ı duyurdu. 11 yarışmacı dövüşçünün aralarında boks yaparak yarışacağı programın Exxen üzerinde yayınlanacağı duyuruldu.

1 Ocak'tan sonra yayın hayatına başlayacak olan Fight Club yarışmasının Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir tarafından sunulacağı açıklandı.



EXXEN YAYIN PLATFORMUNDA HANGİ DİZİLER OLACAK?

Dizi konusunda iddialı olan Exxen platformu içinde Hükümsüz, Sihirli Annem, Zehirli Çicekler, Şeref Bey, Vahşi Şeyler, Dadı, Eziklerin Savaşı, Yaş 17 isimli diziler Exxen üzerinde yayında olacak.

BEYAZIT ÖZTÜRK İBRAHİM BÜYÜKAK EXXEN PROGRAMI

Yılların ünlü talg showcusu Beyazıt Öztürk ile komedyen İbrahim Büyükak Pişti isimli programları ile Exxen üzerinde yayın yapacaklar. Program Exxen platformu üzerinde yayınlanacak ve 1 Ocak 2021'den sonra yayınlanacak.

HASAN CAN KAYA İLE KONUŞANLAR EXXEN'DE

Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu. Hasan Can Kaya bir süre önce Acun Ilıcalı ile anlaştığını ve Konuşanlar'ın yeni bölümlerinin Ilıcalı'nın EXXEN adlı dijital platformunda yayımlanacağını duyurmuştu.



Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki'nin oynayacağı Bu Benim Masalım dizisi Exxen platformunda 2021 yılının Şubat ayında 1. bölüm yayınlanacak.

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