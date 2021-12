Cem Yılmaz kimdir, Cem Yılmaz kaç yaşında kaç doğumlu

Cem Yılmaz kaç yaşında, kimdir sorularının cevabını burada. Cem Yılmaz ünlü Türk komedyen, oyuncu, karikatürist, seslendirmen, senarist, yapımcı ve yönetmendir.23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Mehmet Akif İlkokulunda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulunu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü bitirdi.Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezinde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı.1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması'nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Telsim, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti."Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", "4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ve "Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" gibi ödüllerin de dâhil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü.2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıkmıştır. Yer aldığı film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girmiştir.2019da Röportajlarından birinde Cem Yılmaz: KaraKomik 4lemesini ve Erşan Kuneri nin kasıt ederek filmler ve dizimi çekerken eski günlerin hatrına bi stand up yapmayı planlıyorum dedi. Diamond Elite Platinum Plus için 2020 2021 yılları arası sahneye çıktı.Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus gösterisi kapsamında çıktığı turneyi Netflix'e taşıdı. Başından beri kapalı gişede olan stand-up, ünlü komedyenin Netflix ile yaptığı anlaşmayla 190 ülkede yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Netflix'in sevilen dizisi The Witcher temalı özel bir tanıtım videosu hazırlanan Diamond Elite Platinum Plus, Netflix izleyicileriyle buluştu.Netflix Orijinal içeriği olarak platformdaki yerini alan Diamond Elite Platinum Plus'ın konusu "Ünlü komedyen Cem Yılmaz bu hicivsel ve samimi stand-up gösterisinde sosyal medya, Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikâyeler anlatıyor." ifadeleriyle özetlendi.Cem Yılmaz, 3 yıldır kapalı gişede sürdürdüğü Diamond Elite Platinum Plus gösterisine 3-4-5 Ocak tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezinde veda edecek. Ayrıca sanatçı Emre Yusufi, gösteriye özel bir NFT hazırladı. Ünlü komedyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dijital eseri "Sanatçı dostum Emre'nin bu NFT'sini yakında paylaşacağız" ifadeleriyle duyurdu.En son 2011 yılında CM101MMXI Fundamentals ile hayranlarının karşısına çıkan Cem Yılmaz, gösteriyi 2013'te sinemada yayınladı. Filmler hariç Yılmaz'ın 4. büyük gösterisi olan Diamond Elite Platinum Plus canlı izleyenlerden de olumlu geri dönüşler almayı başardı.Sizler de bugünden itibaren Diamond Elite Platinum Plus'ı Netflix platformunda izleyebilirsiniz. Ancak videonun kalitesi Netflix üyeliğinizin paketine göre değişecektir. Örneğin Temel paketi kullanıyorsanız, 1080P çözünürlüğünde izleyemezsiniz.Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 17,99 TL ile 41,99 TL arasında değişmektedir. Ekstra maliyet yok, sözleşme yok.Temel üyelik: 17,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlükStandart HD: 29,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlükÖzel Ultra HD: 41,99 TL/ay - 4 cihaz, Full ve Ultra HD çözünürlük