Cem Yılmaz da "Bırakmam Seni" dedi

Komedyen ve Film Yapımcısı Cem Yılmaz, Beşiktaş'ın yardım kampanyasına katıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Cem Yılmaz da 'Bırakmam Seni' dedi
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12 Haziran 2020 18:08
Komedyen ve Film Yapımcısı Cem Yılmaz da "Bırakmam Seni" dedi ve Beşiktaş'ın yeni yardım kampanyasına destekte bulunduğunu açıkladı. 

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin tanıttığı kampanyaya katılan Cem Yılmaz, gönderdiği SMS'le katkıda bulundu.

Sosyal Medya hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz; "Sevgili Beşiktaşlılar ben bi Fenerbahçeli olarak vazifemi yaptım ...Beşiktaş candır. #bırakmam yazıp 1903 e SMS gönderelim." yazdı.







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