Komedyen ve Film Yapımcısı Cem Yılmaz da "Bırakmam Seni" dedi ve Beşiktaş'ın yeni yardım kampanyasına destekte bulunduğunu açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin tanıttığı kampanyaya katılan Cem Yılmaz, gönderdiği SMS'le katkıda bulundu.
Sosyal Medya hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz; "Sevgili Beşiktaşlılar ben bi Fenerbahçeli olarak vazifemi yaptım ...Beşiktaş candır. #bırakmam yazıp 1903 e SMS gönderelim." yazdı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin tanıttığı kampanyaya katılan Cem Yılmaz, gönderdiği SMS'le katkıda bulundu.
Sosyal Medya hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz; "Sevgili Beşiktaşlılar ben bi Fenerbahçeli olarak vazifemi yaptım ...Beşiktaş candır. #bırakmam yazıp 1903 e SMS gönderelim." yazdı.