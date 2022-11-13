Cem İlkel'den yarı finalde veda

ATP Challenger Turnuvası Peugeot Slovak Open'da mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, yarı finalde Macar Fabian Marozsan'a 2-1 yenildi.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen turnuvada Cem İlkel, tekler yarı finalinde dünya sıralamasının 192. basamağında yer alan Macar Fabian Marozsan ile karşılaştı.
Cem, elemelerden geldiği turnuvanın yarı finalinde rakibine 2-6, 7-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen turnuvada Cem İlkel, tekler yarı finalinde dünya sıralamasının 192. basamağında yer alan Macar Fabian Marozsan ile karşılaştı.
Cem, elemelerden geldiği turnuvanın yarı finalinde rakibine 2-6, 7-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.
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