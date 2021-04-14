Cem İlkel, Challenger Tour Split 2'de çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Cem İlkel, Challenger Tour Split 2'de çeyrek finale yükseldi.

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Cem İlkel, Challenger Tour Split 2'de çeyrek finale yükseldi
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14 Nisan 2021 19:52
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Split 2'de mücadele eden milli sporcu Cem İlkel, çeyrek finale yükseldi.

Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenen turnuvada Cem İlkel, Fransız Hugo Gaston'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek, çeyrek finalist oldu.

Cem İlkel çeyrek finalde İsveçli Elias Ymer ile karşılaşacak.



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