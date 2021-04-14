Cem İlkel, Challenger Tour Split 2'de çeyrek finale yükseldi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Split 2'de mücadele eden milli sporcu Cem İlkel, çeyrek finale yükseldi.
Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenen turnuvada Cem İlkel, Fransız Hugo Gaston'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek, çeyrek finalist oldu.
Cem İlkel çeyrek finalde İsveçli Elias Ymer ile karşılaşacak.
Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenen turnuvada Cem İlkel, Fransız Hugo Gaston'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek, çeyrek finalist oldu.
Cem İlkel çeyrek finalde İsveçli Elias Ymer ile karşılaşacak.