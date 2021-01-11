Cem İlkel, Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura kaldı

Milli tenisçi Cem İlkel, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde ikinci tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cem İlkel, Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura kaldı
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11 Ocak 2021 20:59
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen tek erkekler elemelerinde, dünya sıralamasının 219. basamağında yer alan Cem İlkel, dünya 146'ncısı Alman Peter Gojowczyk ile karşılaştı.

Bir saat 22 dakika süren mücadelede Gojowczyk'e 6-2 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0'lık üstünlük kuran Cem İlkel, adını elemelerin ikinci turuna yazdırdı.

Cem İlkel, ikinci turda klasmanın 206. sırasındaki Fransız Quentin Halys ile yarın mücadele edecek.



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