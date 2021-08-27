Cem İlkel ABD Açık elemelerinde finale kaldı

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde tarihi galibiyet alarak final turuna yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cem İlkel ABD Açık elemelerinde finale kaldı
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27 Ağustos 2021 00:56
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya kalma mücadelesi veren milli sporcu Cem İlkel, elemelerde final turuna yükseldi.

26 yaşındaki Cem İlkel, elemelerin ikinci turunda, eski dünya 7 numarası ve kariyerinde 7 ATP şampiyonluğu bulunan İspanyol Fernando Verdasco ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 24 dakika süren maçta rakibini 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden milli tenisçi, ana tabloya bir adım daha yaklaştı.

Cem İlkel, final turunda dünya 192 numarası Çek raket Jiri Lehecka ile karşı karşıya gelecek.


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