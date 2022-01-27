Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç piste çıkıyor

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç, hafta sonu Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Autodrome Pisti'nde yarışacak.



Bu sezon Formula 2'de yarışma kararı alan milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı ve başarılı milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) onaylı 5,390 kilometrelik Dubai Autodrome Pisti'nde organizasyonun ikinci ayağı için 29-30 Ocak'ta Türkiye adına mücadele edecek.



Ay-yıldızlı otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, sezona hazırlık amacıyla Evans GP adına 74 numarayla mücadele ederken, Racing Team Turkey pilotu Salih Yoluç da formula deneyimini artırmak için yarışacak.



Dubai'de 29 Ocak Cumartesi günü TSİ 12.55'te sıralama turlarıyla başlayacak organizasyonda, hafta sonunun ilk yarışı da aynı gün saat 16.45'te koşulacak.



Pilotlar 30 Ocak Pazar günü ise TSİ 10.50'de ikinci yarış, 15.05'te de üçüncü yarış için pistteki yerlerini alacak.



Milli otomobil sporcuları Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç, 5-6 Şubat tarihlerinde organizasyonun 3. ayağında ve 12-13 Şubat'ta dördüncü ayağında Dubai Autodrome Pisti'nde, beşinci ayağı için ise 19-20 Şubat'ta Dubai Yas Marina'da piste çıkacak.





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