Cem Bölükbaşı, Super Formula'yı 18. sırada tamamladı

Super Formula'da mücadele eden milli sporcu Cem Bölükbaşı, sezonun 6'ncı yarışını 18'inci sırada bitirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Cem Bölükbaşı, Super Formula'yı 18. sırada tamamladı
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16 Temmuz 2023 15:13
Super Formula'da mücadele eden milli sporcu Cem Bölükbaşı, sezonun 6'ncı yarışını 18'inci sırada tamamladı.

Fuji Uluslararası Yarış Pisti'nde mücadele eden Bölükbaşı, sıralama turlarında 19'uncu sırayı alırken yarışı ise 18'inci sırada bitirdi.

Yeni Zelandalı sporcu Liam Lawson 16 viraja sahip 4 bin 563 kilometrelik pistte yarışı ilk sırada tamamladı. İkinci ve üçüncü sırayı Japon sporcular elde etti. Tadasuke Makino 2'nci olurken, Ritomo Miyata ise 3'üncü sırada yer aldı.
 
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