Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın 2. yarışında 17. oldu

Japonya'da düzenlenen Super Formula Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, sezonun 2. yarışını 17. sırada sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın 2. yarışında 17. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2023 16:31
Japonya'da düzenlenen Super Formula Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, sezonun 2. yarışını 17. sırada tamamladı.

Oyama kasabasındaki 4,5 kilometrelik Fuji Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 41 tur üzerinden yapıldı.

TGM Grand Prix takımı adına yarışan Cem, 18. sırada başladığı mücadelede damalı bayrağı 17. sırada gördü.

Tomoki Nojiri (Red Bull MUGEN takımı) birinci, Sho Tsuboi 2'nci (Inging), Kenta Yamashita (Kondo) ise 3'üncü sırayı aldı.

Super Formula'da sezonun 3. yarışı 23 Nisan'da düzenlenecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery