Cem Bölükbaşı, sprint yarışında 14. oldu

Formula 2'de Bahreyn'deki sprint yarışına 20. sırada başlayan Cem Bölükbaşı, yarışı 14. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cem Bölükbaşı, sprint yarışında 14. oldu
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19 Mart 2022 21:51
Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı Bahreyn'deki sprint yarışında 14. oldu.

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışı, 23 tur üzerinden koşuldu.

Kariyerinin ilk Formula 2 yarışına çıkan Charouz takımı pilotu Cem Bölükbaşı, 20. sırada başladığı sprint yarışını 14. sırada tamamladı.

Yarışta Trident takımından Hollandalı Richard Verschoor birinci, Prema'dan Hint Jehan Daruvala ikinci, Carlin ekibinden Yeni Zelandalı Liam Lawson ise üçüncü sırayı aldı.

Bahreyn'de 32 turluk yarış, 20 Mart Pazar günü saat 13.40'ta gerçekleştirilecek.

 
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