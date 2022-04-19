Cem Bölükbaşı'na bir şok daha,,, Yine yarışamayacak

Formula 2'de yarışan Cem Bölükbaşı, kaburgasındaki kırık sebebiyle Imola'da gerçekleştirilecek yarışta yer alamayacak.

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Cem Bölükbaşı'na bir şok daha,,, Yine yarışamayacak
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19 Nisan 2022 14:30
Formula 2'de mücadele eden Cem Bölükbaşı, sakatlığı nedeniyle İtalyaI'daki Imola pistinde yarışamayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenmanda kaza yapan Cem Bölükbaşı, sosyal medyasından yaptığı açıklamada "Geçen hafta sırtımda oluşan ağrılar sonrası doktor kontrollerinde kaburgamda bir kırık olduğunu öğrendik. Tedavim sürdüğü için bu hafta sonu Imola'da yarışamayacağım." ifadelerini kullandı.

"Üst üste şanssızlıklar yaşasak da hedeflerimi gerçekleştirmek için önümde uzun bir sezon var." diyen Bölükbaşı, tamamen iyileşip, en iyi şekilde, Barcelona yarışlarına kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

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