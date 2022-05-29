Cem Bölükbaşı, Monako'da 11. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2'nin Monako ayağında yarışı 11. sırada tamamlamayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cem Bölükbaşı, Monako'da 11. oldu
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29 Mayıs 2022 17:00
Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Monako'daki yarışta 11. oldu.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarışa 20. sırada başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, 42 tur sonunda damalı bayrağı 11. sırada gördü.

Yarışta, MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich birinci, ART takımından Fransız Theo Pourchaire ikinci, Hitech GP ekibinden Estonyalı Jüri Vips üçüncülük elde etti.

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