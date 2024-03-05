Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cem Bölükbaşı, Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak
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05 Mart 2024 15:06
Formula 2 ve Super Formula'da mücadele eden milli pilot Cem Bölükbaşı, yeni sezonda Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

E-spor'da elde ettiği başarıların ardından pistlere geçen 26 yaşındaki sürücü, 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayan Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Bu organizasyonda ilk kez 14 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinde piste çıkacak Cem Bölükbaşı, Lüksemburg'un DKR Engineering takımı adına mücadele edecek.

42 farklı arabanın yer alacağı şampiyonada milli pilot, LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışacak.

Sezon sonunda LMP2'nin şampiyonu ile ikincisinin yanı sıra LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3'ün birincileri, Le Mans 24 Saat Yarışı'na katılmaya hak kazanacak.

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