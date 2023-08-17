Cem Bölükbaşı, Japonya'da piste çıkacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın 7. ayağına Japonya'nın Motegi pistinde çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cem Bölükbaşı, Japonya'da piste çıkacak
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17 Ağustos 2023 15:20
Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Super Formula'nın 7. ayağına Japonya'nın Motegi yarışacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cem Bölükbaşı'nın mücadele edeceği Super Formula serisinin 7. yarışının sıralama turları, 19 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.50'de başlayacak.

Yarış, 14 virajı bulunan, 4.801 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde TSİ 09.00'da start alacak.

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