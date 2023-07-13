Cem Bölükbaşı, Japonya'da piste çıkacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Japonya'da Super Formula serisinin altıncı yarışında piste çıkacak.
Cem Bölükbaşı, hafta sonu 16 viraja sahip 4,563 kilometrelik Fuji Uluslararası Yarış Pisti'nde sezonun altıncı yarışında gaza basacak.
TGM Grand Prix pilotu Cem Bölükbaşı, 15 Temmuz Cumartesi günü sabaha karşı saat 3.00'te başlayacak antrenman seansının ardından aynı gün saat 8.20'de sıralama turlarında yarışacak.
Super Formula'nın 6. etabı ise 16 Temmuz Pazar sabahı saat 8.30'da başlayacak.
Cem Bölükbaşı, hafta sonu 16 viraja sahip 4,563 kilometrelik Fuji Uluslararası Yarış Pisti'nde sezonun altıncı yarışında gaza basacak.
TGM Grand Prix pilotu Cem Bölükbaşı, 15 Temmuz Cumartesi günü sabaha karşı saat 3.00'te başlayacak antrenman seansının ardından aynı gün saat 8.20'de sıralama turlarında yarışacak.
Super Formula'nın 6. etabı ise 16 Temmuz Pazar sabahı saat 8.30'da başlayacak.