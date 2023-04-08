Cem Bölükbaşı Japonya'da 8. oldu

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Japonya'da Super Formula serisinin ilk yarışında 8. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cem Bölükbaşı Japonya'da 8. oldu
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08 Nisan 2023 15:41
Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Japonya'da Super Formula serisinin ilk yarışında 8. olmayı başardı.

TGM Grand Prix takımı adına mücadele eden Cem Bölükbaşı, Fuji Uluslararası Yarış Pisti'ndeki serinin ilk yarışına 20. sırada başlarken, 1:15.46.363'lük derecesiyle sekizinci olma başarısı gösterdi ve hanesine 3 puan yazdırdı.

Yarışı, Red Bull MOTUL Mugen takımından Yeni Zelandalı pilot Liam Lawson 1:15.37.813'lük derecesiyle birinci, aynı takımdan Japon pilot Tomoki Nojiri 1:15.39.871'lik derecesiyle ikinci, Itochu Enex Impul takımından bir başka Japon pilot Ryo Hirakawa da 1:15.41.584'lük derecesiyle üçüncü sırada tamamladı.

Motor sporlarının köklü organizasyonlarından olan Super Formula, Formula 1'e en yakın seviye yarış serisi olarak kabul edilirken, milli sporcu Cem Bölükbaşı, yarın hafta sonunun ikinci yarışı için (TSİ) 08.30'da gaza basacak.

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